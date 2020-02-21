Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и запустил челлендж, бросив вызов Роналду

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин запустил челлендж в инстаграме.
Игрок попросил подругу выбрить у него на затылке эмблему «Спартака» и предложил другим футболистам изобразить таким же образом эмблемы своих клубов.
«Карантин. День X. Огромное спасибо моей подруге за такой шедевр! Передаю эстафету», – написал Шишкин.
Он бросил вызов нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитнику «Реала» Серхио Рамосу, экс-форварду «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, бывшему форварду «Спартака» Роману Павлюченко, защитнику «Крыльев Советов» Дмитрию Комбарову и защитнику «Спартака» Андрею Ещенко.
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