Роналду выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии: «В трудный для мира момент важно объединиться»

Нападающий «Ювентуса» призвал людей объединиться из-за ситуации с коронавирусом.

35-летний игрок опубликовал фото в масках с флагами его родной страны Португалии и Италии, в которой он выступает.

«В этот трудный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга.

Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», – написал Роналду в твиттере.

В Италии зафиксировано 143 626 случая заражения COVID-19, в Португалии – 13 956.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8