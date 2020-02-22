Роналду выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии: «В трудный для мира момент важно объединиться»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал людей объединиться из-за ситуации с коронавирусом.

35-летний игрок опубликовал фото в масках с флагами его родной страны Португалии и Италии, в которой он выступает.

«В этот трудный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга.

Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», – написал Роналду в твиттере.

В Италии зафиксировано 143 626 случая заражения COVID-19, в Португалии – 13 956.

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