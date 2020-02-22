«Барса» и «Ливерпуль» интересуются Диего Карлосом. Отступные защитника «Севильи» – 75 млн евро

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«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Диего Карлосом, сообщает Diario Sport.

Клуб из Андалусии не намерен продавать 27-летнего бразильца дешевле суммы отступных в его контракте – это 75 млн евро.

«Блауграна» не готова столько заплатить, поэтому намерена включить в сделку полузащитника Ивана Ракитича.

Также к Карлосу проявляет интерес «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в нем идеального партнера для Вирджила ван Дейка.

Диего Карлос провел 25 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги. Его статистику можно изучить здесь.

Во Франции судья ударил Диего Карлоса, а потом удалил его. Беспредел

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