Саньоль о финале ЧМ-2006: «Я не принял извинения Зидана после игры, пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут»

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль вспомнил поражение в финальном матче чемпионата мира-2006 со сборной Италии.

«После игры в раздевалке Зидан извинился [за удаление за удар головой в грудь Марко Матерацци].

Но я не принял его извинения, не хотел с ним разговаривать. Неподходящее время для этого, мы были слишком разочарованы.

Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не разговаривали два года.

Однако в 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала мне пригласить его. Я позвонил ему, мы перекусили вместе. У нас состоялся хороший разговор», – рассказал Саньоль в интервью Radio Montecarlo.

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