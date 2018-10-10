Губернатор Калифорнии попросил Disney отменить UFC 249 из-за коронавируса

В четверг стало известно, что UFC 249, запланированный 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Как сказал сам глава UFC Дэйна Уайт, ему пришлось отказаться от идеи UFC 249 после «звонка сверху».

По информации The New York Times, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал отменить турнир, позвонив руководству Disney, который является материнской компанией .

Ранее стало известно, что UFC 249 должен был пройти в казино Tachi Palace Casino Resort, которое располагается в индейской резервации, где не действуют законы штатов о приостановке спортивных мероприятий.

UFC 249 все-таки отменили из-за коронавируса. Уайт сказал, что был звонок сверху

Тони Фергюсон: «Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Надо быть реалистами»