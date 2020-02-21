Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца «Зенита»

Полузащитник Малком был признан лучшим игроком команды в марте.

В условиях режима самоизоляции клуб передал бразильцу приз с помощью дрона.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома», – сказал .

В марте он провел за «Зенит» три матча, отметившись голом и голевой передачей в игре с «Уралом» (7:1).