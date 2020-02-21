Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком был признан лучшим игроком команды в марте.
В условиях режима самоизоляции клуб передал бразильцу приз с помощью дрона.
«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома», – сказал Малком.
В марте он провел за «Зенит» три матча, отметившись голом и голевой передачей в игре с «Уралом» (7:1).
#ЭтоМощно: Малком получил приз «G-Drive. Лучший игрок марта» с помощью дрона— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 10, 2020
#ЗенитДоставляет #этоважно #оставайтесьдома pic.twitter.com/ZiwaZjpnLi