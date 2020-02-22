«Реал» интересуется Упамекано. Защитник «Лейпцига» – цель Зидана

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Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в «Реале».

По информации As, 21-летний француз возглавляет список интересов главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на позицию центрального защитника.

Специалист видит Упамекано в качестве первого запасного клуба на эту позицию, сразу за Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном.

Зидан недоволен игрой нынешних запасных «Реала» – Начо Фернандеса и Эдера Милитао.

Ранее сообщалось, что интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Срок контракта игрока с «Лейпцигом» истекает летом 2021 года. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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