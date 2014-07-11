Пять кубинских и один американский бейсболист получили право играть за сборную России

Пять кубинских и один американский бейсболист смогут выступать за сборную России.

Спортсмены стали гражданами России в 2019 году и уже сменили спортивное гражданство в соответствии с регламентом Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) и Европейской конфедерации бейсбола (CEB).

«Пять граждан Кубы – Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис – и один гражданин США – Виктор Александр Коул Второй – стали гражданами России.

Таким образом, спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу. Важно отметить, что к моменту получения гражданства, спортсмены уже активно ассимилировались.

Отец Виктора Коула – Виктор Коул-старший – родился в Ленинграде, выступал в Главной лиге бейсбола (MLB), играл за сборную Россию во время ее турне по США.

Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за «Русстар», с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы – квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве.

Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе той же команды занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года», – рассказал президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев.