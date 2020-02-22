Василий Уткин: «Не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету? Вы преувеличиваете значение семьи»

Журналист Василий Уткин высказался на тему создания семьи.

- Не планируете ли вы заводить детей?

– Нет, я планирую... Не то чтобы размышляю об этом... Я планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету?

- Вы ощущаете себя одиноким человеком?

– Да, конечно, ощущаю. Но только, по-моему, это прекрасно.

Я сейчас провел четыре дня – людей вообще не видел – и совершенно нормально себя чувствую. А если бы видел, тоже нормально себя чувствовал бы.

Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без нее.

- Считаете ли вы себя счастливым человеком?

– Безусловно, но, в моем понимании, счастье – это моменты. Так, чтобы достичь счастья и жить в нем, в моем понимании, это разновидность деменции, хотя это тоже вполне биологический процесс.

Да, в моей жизни хватает счастливых моментов. И они достаточно редки, чтобы я их ценил, достаточно часты, чтобы я продолжал их искать, – сказал Уткин, отвечая на вопросы во время стрима.

«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###