Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локо», Чорлука и Баринов – за (Иван Карпов)

Некоторые футболисты «Локомотива» не были согласны на снижение зарплаты из-за коронавируса.

По информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings, часть игроков поддержала это решение, другая часть выступила против.

«Активно против понижения выступили Гильерме и Крыховяк. Плюс те, у кого заканчивается контракт, как у Коченкова.

В оппозиции к ним оказались лояльные клубу – Баринов и Чорлука. Братья Миранчуки сыграли массовку, задающую вопросы.

Важно понимать, что молодые ребята (например, Куликов) не участвовали в бунте. По моим данным, их понижение не коснулось. Разговор шел за богатых игроков основы.

Первый раунд переговоров провалился. Кикнадзе не смог убедить команду поделиться деньгами в сложных для клуба условиях. Начались тяжелые индивидуальные консультации с футбиками. Несколько дней гендир пытался вырулить ситуацию, но получалось не очень.

И тут вылез Семин с колонкой, раскрыв себя как главного выгодополучателя конфликта. Он вступился за футболистов, дав им зеленый свет на соглашение с Кикнадзе.

В итоге стороны договорились понизиться на 40% до возобновления сезона.

Пока главным героем истории выглядит Палыч. При этом, по моим данным, в «РЖД» не оценили писательские таланты тренера, и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона.

Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займет второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозерова серьезно рассердили газетные очерки Семина», – написал Карпов в телеграм-канале.

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