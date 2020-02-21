Газзаев о предложении отдать зарплаты врачам: «Любой депутат не останется в стороне. Это наш гражданский долг»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о помощи врачам на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас во всех видах профессионального спорта идут на понижение зарплат, это касается не только футболистов, но и баскетболистов, волейболистов, практически всех видов профессионального спорта.

Конечно, в этой ситуации мы должны помочь врачам, больным, которые сейчас проходят лечение от коронавируса. Мы должны сообща бороться с этой угрозой, поскольку это гражданский долг любого человека.

Что касается сокращения зарплат депутатов. Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов предложил депутатам отдать зарплату за апрель работникам медицинских учреждений.

Я думаю, что любой депутат, независимо от фракционной принадлежности, не останется в стороне. Это наш гражданский долг, которые мы должны выполнить», – заявил Газзаев.