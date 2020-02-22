Слуцкий о строительстве стадиона: «У нас только Конституцию можно быстро поменять. А комитет сказал нам: «Идите лесом». Вмешался Дюков»

Главный тренер Леонид Слуцкий высказался о строительстве стадиона для своей школы.

– Ты тратишь 10 миллионов рублей в год на свою школу. И ты собирался строить стадион. Как развивается стройка? Слышал, что ты хочешь делать первый честный онлайн-проект строящегося стадиона и даже готов к тому, чтобы любой желающий мог поучаствовать.

– Ты когда делал сюжет про «Ротор», описал все проблемы, с которыми я сталкивался в «Роторе» и вообще.

С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго.

В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: «Все, идите лесом, никакой стройки не будет».

После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо.

В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле.

– В июле выходите на стройку. Так как этот проект социальный – у тебя дети не платят за образование и за футбол, – ты готов принимать любые предложения, чтобы каждый человек, понимая, что ты эти деньги не ######## (украдешь), не положишь в карман, мог бы поучаствовать? Это будет максимально открыто?

– Я строю сам. Братья [Березуцкие] изъявили желание помочь – мы с ним давно это обсуждали. Но в основном, конечно, строю я. У меня есть на это средства.

Никого не прошу помочь. Но если кто-то захочет присоединиться к, как мне кажется, хорошему, интересному, сверхмеценатскому проекту, я не откажусь от этой помощи. Я не говорю слово «просить» – оно отсутствует, – сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава».

На время карантина Слуцкий уехал худеть в специальную клинику. Он проводит там каждое межсезонье

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