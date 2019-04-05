Малкин – 14-й в рейтинге лучших центров за 53 года по версии NHL.com. Федоров и Дацюк – вне списка

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших центральных нападающих за последние 53 года.

Лучшим центрфорвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Уэйн Гретцки.

Второе место занял Марио Лемье, замкнул тройку лидеров Марк Мессье.

Из россиян в топ-16 попал только нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (14-е место).

В рейтинг также вошли Сидни Кросби, Стив Айзерман, Фил Эспозито, Джо Сакик, Брайан Троттье, Марсель Дионн, Рон Фрэнсис, Петер Форсберг, Бобби Кларк, Пэт Лафонтен, Жильбер Перро, Эрик Линдрос.

Нападающие Сергей Федоров и Павел Дацюк не вошли в список.