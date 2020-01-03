У экс-игрока и тренера «Ливерпуля» Далглиша коронавирус. Кенни 69 лет

У бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружен коронавирус.

69-летний мужчина был доставлен в больницу в среду, 8 апреля, для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

Впоследствии он был проверен на наличие коронавируса, хотя ранее у него не было симптомов болезни. Результат теста оказался положительным, однако симптомов по-прежнему нет.

До поступления в больницу Далглиш решил добровольно изолироваться со своей семьей на более длительный период, чем это рекомендовано.