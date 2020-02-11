Возвращение АПЛ и РПЛ откладывается, Панарин купил 1 500 масок для больницы Нью-Йорка, огненные цитаты Широкова и другие новости утра

1. РПЛ могут возобновить в 20-х числах июля. Это самый пессимистичный сценарий. «Ахмат», «Урал» и «Уфа» – за обнуление сезона, РФС и топ-клубы – против.

2. Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок. Лига настроена доиграть сезон. 19 клубов выступили против доигровки в Китае. И Серия А отложена.

3. УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат.

4. В Самой быстрой лиге Sports.ru при поддержке МегаФона «Зенит» забил 4 гола «Ростову» (Дзюба выиграл 6-й из 7 матчей на турнире), «Локомотив» крупно проиграл «Уфе», воспитанник «Краснодара» победил «Ахмат».

5. Добро победит коронавирус. Панарин приобрел 1 500 масок для больницы Нью-Йорка. Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов. Клубы АПЛ обсудят с игроками снижение зарплат на 30% и пожертвуют 20 млн фунтов. «Рубин» сократил зарплаты на 50%.

Хендерсон создал фонд для поддержки здравоохранения в Англии, в него вложатся игроки всех клубов лиги. Руководство и футболисты «Баварии» откажутся от 20% зарплаты. Легков организовал доставку защитных масок и экранов для медиков подмосковного Красноармейска. Ассоциация тенниса Великобритании выделила 20 млн фунтов игрокам, тренерам и всем, кто потерял заработок.

6. Трансферы. Икарди хочет уйти из «ПСЖ». «МЮ» откажется от покупки Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише. «Барса» продаст Дембеле только за очень крупную сумму. Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса.

7. Мане признан игроком сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports, Хендерсон – 2-й, де Брюйне – 3-й. Канал еще спросил подписчиков, «сексуальны» ли их ведущие, и сотрудники возмутились.

8. «Юность» стала чемпионом Беларуси по хоккею в 9-й раз, выиграв в финале у «Шахтера» (4-1). В чемпионате Беларуси по футболу стартовал третий тур: минское «Динамо» победило «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

9. «Йокерит» выиграл серию у СКА (4-0) и вышел в виртуальный финал конференции в КХЛ. «Сибирь» прошла «Барыс» (4-0).

10. Тихонов рассказал, что письмо-ультиматум Драчеву писал глава медиа-службы СБР Константин Бойцов. А министр спорта Матыцин сказал Драчеву: «Разберитесь в своем доме. Что вы устроили какой-то зоосад?»

11. «Фонбет» вошел в правительственный список системообразующих компаний России. Букмекерская контора из-за пандемии коронавируса получит поддержку государства в случае необходимости.

12. Баскетбольная Евролига может доиграть сезон в Москве, но это не точно.

13. Светская хроника. Овечкин, Погребняк, Павлюченко и Самедов снялись в клипе Бузовой на песню «Давай останемся дома». Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Гончаренко завел страницу в инстаграме. Бекхэм постригся налысо. У Жулина родилась третья дочь. Жена 89-летнего экс-руководителя «Формулы-1» Экклстоуна беременна.

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