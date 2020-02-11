19 клубов АПЛ выступили против доигровки сезона в Китае

Клубы английской Премьер-лиги продолжают обсуждать возможность возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса до 30 апреля.

Большинство из них по-прежнему хочет доиграть чемпионат ввиду вероятной потери 762 млн фунтов в качестве дохода от телеправ, если нынешний розыгрыш АПЛ будет отменен или завершен досрочно.

Один из клубов предложил перенести матчи в Китай, поскольку распространение коронавируса в Поднебесной пошло на спад, но остальные 19 клубов выступили против этой идеи, сообщает The Athletic.

Сегодня с участием клубов АПЛ состоится видеоконференция, в ходе которой обсуждение будет продолжено официально.