Форма сборной России, «Юве» может продать Роналду, а «МЮ» дать Санчо 400 тысяч в неделю, бой Хабиб – Фергюсон состоится и другие новости утра

1. В четвертый день Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона «Зенит» (Артем Дзюба) упустил победу над воспитанником «Краснодара» (Александр Агеев), пропустив на 92-й минуте (1:1). «Сочи» (Кристиан Нобоа) выиграл у «Динамо» (Матвей Ивахнов) – 2:0, «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) разгромили «Ростов» (Эльдор Шомуродов) – 4:0, у вратаря «Оренбурга» Руденко 4-й матч на ноль. Пора выбирать лучший гол: вот видео топ-5.

2. Фото новой формы сборной России появились в интернете. Флаг РФ – в норме.

3. Трансферы. «Юве» может продать Роналду за 70 млн евро или продлить контракт с понижением зарплаты из-за кризиса. Санчо пообещали 7-й номер в «МЮ» и контракт на 400 тысяч фунтов в неделю, «Боруссия» не продаст его дешевле 110 млн евро. При этом «МЮ» уверен, что сможет сохранить Погба из-за кризиса, а также возобновил интерес к де Лигту.

«Локомотив» может купить Цимикаса из «Олимпиакоса» или Яннулиса из ПАОК на позицию левого защитника (информация от Betting Insider). «Барса» готова продать Умтити за 50 млн евро (игрок интересен «Челси»), отдать Коутиньо в аренду «Лестеру» за 30 млн евро с опцией выкупа и подписать Курзава свободным агентом летом. Хамес уйдет из «Реала», Зидан на него не рассчитывает.

4. Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги: Кросби – самый совершенный; Макдэвид – лучший форвард (Кучеров – 4-й); Прайс – лучший вратарь (Василевский и Бобровский – в топ-4); Хедман – лучший защитник; Маршанд – лучший и худший трэш-токер.

5. Дэйна Уайт уверен, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля: «Где-то на этой гребаной планете».

6. Новости эпохи коронавируса: сборная России опубликовала команду рекордсменов по числу матчей; Сульшер смотрит «Джокера», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано» на карантине; Глушаков, Комбаров, Джикия, Ребров и Рассказов помогли фанатам «Спартака» купить продукты для ветеранов и людей из группы риска; хавбек ЦСКА Сигурдссон улетел из России; Идову посоветовал смотреть сериал «Ведьмак» и учить японский язык; «Аякс» расторг контракт с Нури, недавно вышедшим из комы (но парня не бросят); «Тоттенхэм» отправил в отпуск 550 сотрудников и на 20% сократил их зарплаты в апреле и мае;

7. «Реал» не будет урезать игрокам зарплату более чем на 10%. «Барселона» сократила на 70%, за это L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку.

8. Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что у него требуют уплаты алиментов до 1 апреля, несмотря на карантин: «Преследование и травля».

9. РПЛ могут возобновить 30 мая или после 1 июня. УЕФА рассматривает 3 даты возобновления чемпионатов – май, июнь и сентябрь. Клубы Бундеслиги единогласно решили не играть минимум до 30 апреля.

10. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков сообщил, что в 2013 году ему предлагали использовать допинг: «Я такое даже не рассматривал».

11. НХЛ продлила самоизоляцию до 15 апреля. А в Беларуси продолжается финальная серия плей-офф: «Шахтер» проиграл «Юности» в овертайме в третьем матче.

12. Защитник «Хит» Джимми Батлер считает, что белые игроки не могут против него защищаться. Главная новость дня в НБА.

13. Украинский боксер Чухаджян заразился гепатитом А во время боя с россиянином Воробьевым.

14. Член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси подозревается в подкупе членов МОК. Никогда такого не было, и вот опять.

Когда цитаты дня едва ли не интереснее новостей:

Геркус о потерях клубов РПЛ из-за паузы: «Спартак» будет терять где-то 200 млн рублей. «Зенит», думаю, еще больше»

Губерниев о Резцовой: «Человек на фоне угрозы жизни людей плевал всем в лицо. Стадион ее имени переименуем»

«Росконцерт»: «Финансовые обязательства по оплате участия Загитовой исполнены, претензий с ее стороны нет»

Анна Семак: «Надеюсь, еще на 3-4 детей моего эмоционального и физического здоровья хватит»

Жена Малкина о травле за паспорт США: «Женя подрасстроился. Он патриот и любит Россию»

Станислав Черчесов: «Не вызвал бы Кокорина и Мамаева, если бы сейчас был сбор»

Жена Малкина: «За обедом смотрим новости по «России» – Киселева, Брилева»

Газзаев о 3 годах тюрьмы за нарушение карантина: «Адекватная мера»

Флавио Бриаторе: «К счастью, у России есть Путин. А у Италии – надежда»