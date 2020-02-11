Роман Широков: «Коронавирус застал правительство врасплох. Большинство бизнесов умрет»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о действиях, предпринимаемых правительством России во время пандемии коронавируса.

«Меры правительства правильные. Но с бизнесом они рассчитывают, что те сами выйдут из этой ситуации. Думаю, расчет на то, что пролонгируют арендные соглашения.

Вирус застал правительство врасплох. Большинство бизнесов умрет. Это печально, но это так. Мне не совсем понятно, из чего бизнесменам выплачивать деньги.

С другой стороны, если объявить ЧС, то все пойдет на бюджет. Москва продержится, а регионы – нет. Не знаю, что выйдет, но будет тяжело. Нужно учитывать мнения малого и среднего бизнеса, но не будет такого, что им дадут денег», – сказал Широков.

В России зафиксировано 4 149 случаев заражения COVID-19, 601 – за последние сутки.

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