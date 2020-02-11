Роман Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?»

Теги Спартак Зенит Роман Широков Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Газпром Лукойл Вагит Алекперов Чемпионат.com Футбол

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о спонсорах «Зенита» и «Спартака» – компаниях «Газпром» и «Лукойл».

«Вот все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?

Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» – это частные инвестиции, конечно.

Нефть везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть – народная, а в «Лукойле» – нет», – заявил Широков.

Широков о Навальном: «Я не настолько плохо выгляжу, чтобы подписаться на него. Что он сделал хорошего, «Кировлес» отжал?»

Широков о Терешковой: «А что плохого она предложила? Где гарантия, что Путина изберут?»

Роман Широков: «Коронавирус застал правительство врасплох. Большинство бизнесов умрет»

Соберите команду в Fantasy и боритесь за PS4, телевизор, камеру GoPro и другие суперпризы!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья