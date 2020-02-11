Роман Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о спонсорах «Зенита» и «Спартака» – компаниях «Газпром» и «Лукойл».
«Вот все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?
Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» – это частные инвестиции, конечно.
Нефть везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть – народная, а в «Лукойле» – нет», – заявил Широков.
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