89-летний экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун вновь станет отцом.
Предполагается, что ребенок появится на свет в июле в Бразилии, где Берни проживает со своей 43-летней женой Фабианой. Пара подтвердила эту информацию в интервью изданию Blick.
«Да, ждем его летом. Надеюсь, он скоро научится играть в нарды!
После ухода из «Формулы-1» у меня появилось достаточное количество времени для практики», - заявил Экклстоун.
По словам Фабианы, пара ждет мальчика.
У Экклстоуна, которому в этом году исполнится 90 лет, уже есть три дочери от предыдущих браков, старшая из которых родилась в 1955 году, а также три внука и две внучки.
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