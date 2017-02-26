89-летний экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз

Бывший руководитель «Формулы-1» вновь станет отцом.

Предполагается, что ребенок появится на свет в июле в Бразилии, где Берни проживает со своей 43-летней женой Фабианой. Пара подтвердила эту информацию в интервью изданию Blick.

«Да, ждем его летом. Надеюсь, он скоро научится играть в нарды!

После ухода из «Формулы-1» у меня появилось достаточное количество времени для практики», - заявил Экклстоун.

По словам Фабианы, пара ждет мальчика.

У Экклстоуна, которому в этом году исполнится 90 лет, уже есть три дочери от предыдущих браков, старшая из которых родилась в 1955 году, а также три внука и две внучки.

Бывший босс «Ф-1» Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет. Его жена моложе старшего ребенка от первого брака

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