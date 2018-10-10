Хабиб: «Люди думают, что если я чемпион, то Путин даст мне частный самолет. Люди такие тупые»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что не мог воспользоваться возможностью попросить частный самолет у президента России Владимира Путина, чтобы покинуть страну во время пандемии коронавируса.

«Частный самолет? А почему полиция Альбукерке ничего особенного не сделала по отношению к Джону Джонсу? Почему?

Он один из лучших бойцов за все время. Что они сделали? Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Тысячи людей умирают.

Кому я должен позвонить? Дэйна Уайт позвонит Трампу, а я позвоню Путину и скажу: «Пожалуйста, дай мне самолет», а потом я звоню Трампу и говорю: «Пожалуйста, дайте мне разрешение на то, чтобы я прибыл в США». Сумасшествие», – заявил Нурмагомедов.

После победы над экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором, Хабиб встретился с Путиным. Во время общения президент РФ предоставил Нурмагомедову номер телефона, по которому он может позвонить «в любой ситуации, если что-то пойдет не так».

Хабиб: «Конор выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания»

Хабиб: «Дайте мне локацию. Если я смогу выехать из России, то буду драться в любом месте»