Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Хавбек забил 2 гола «Ливерпулю» в гостях

Полузащитник Маркос Льоренте опубликовал фото своего пса в инстаграме.

«Энфилд наблюдает за окружающим миром», – подписал Льоренте.

Напомним, что испанский хавбек оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который проходил на «Энфилде», благодаря чему «Атлетико» вышел в следующую стадию турнира.

Фото: инстаграм Маркоса Льоренте

Маркос Льоренте – новый герой «Атлетико»: играет под номером Симеоне, вся его прежняя жизнь связана с «Реалом»

«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ – 3:2 в пользу гостей благодаря дублю Льоренте в экстратаймах