Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Хавбек забил 2 гола «Ливерпулю» в гостях

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Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте опубликовал фото своего пса в инстаграме.

«Энфилд наблюдает за окружающим миром», – подписал Льоренте.

Напомним, что испанский хавбек оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который проходил на «Энфилде», благодаря чему «Атлетико» вышел в следующую стадию турнира. 

Фото: инстаграм Маркоса Льоренте

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