«Фонбет» вошел в правительственный список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» вошла в новый список системообразующих компаний, чье финансовое состояние в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса власти будут исследовать и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Данный список составлен комиссией правительства России и состоит из 646 предприятий. Компании из списка могут претендовать на господдержку – льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода – так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный Министерством экономического развития РФ.

«Они довольно крупный работодатель с самой обширной сетью пунктов приема ставок в России», – сообщил источник BBC.

«Вообще не знаю, что это и как попало. Просил исключить», – рассказал порталу один из высокопоставленных чиновников министерства финансов.