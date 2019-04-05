«Йокерит» выиграл серию у СКА (4-0) и вышел в виртуальный финал конференции. «Сибирь» прошла «Барыс»

продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина.

В четвертом матче «Йокерит» (50 038 голосов) был сильнее (21 029 голосов), выиграв серию 4-0.

(53 445 голосов) победила «Барыс» (28 318 голосов), сделав счет в серии 4-0.

и «Сибирь», таким образом, вышли в виртуальные финалы конференций.

Напомним, каждый день в соцсетях лиги проводятся виртуальные матчи плей-офф в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя матча.