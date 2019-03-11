Анатолий Алябьев: «Министр спорта сказал Драчеву: «Разберитесь в своем доме. Что вы устроили какой-то зоосад?»

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал письмо представителей российского биатлона главе СБР Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава СБР Александр Тихонов заявил, что Алябьев доверил писать это письмо Константину Бойцову – главе медиа-службы .

– Никто никому ничего не поручал. Мы сели вместе своей командой и решили написать. Решили разобраться до тренерского совета. А все вылилось в грязь и местами в пошлость.

– Почему грязь? Лучше обсуждать проблемы, чем их скрывать.

– Я об этом и говорю. Все можно было решить тихим и мирным путем. Я и к Драчеву обращался: «Володя, поговори с Голиковым, чтобы не было скандала».

– Драчев назвал его алкоголиком.

– Какой алкоголик, если я его ни разу в жизни пьяным не видел?! В 2000-х годах он провел около десяти учебно-тренировочных сборов юношеской сборной России. Голиков лично выделял деньги.

Володя – молодец, что потом одумался и извинился. Немного перебрал с эмоциями.

– Вас не смутило, что вчера Драчев побывал на приеме у министра спорта Олега Матыцина и вроде получил поддержку?

– Об этом я не знаю. Только то, что министр спорта сказал: «Разберитесь в своем доме. Что вы устроили какой-то зоосад?»

– Кого вы видите вместо Драчева на посту президента СБР?

– Пока были только предварительные разговоры. Я поддерживаю Васильева, что это должен быть человек, который занимался биатлоном.

В письме нет ничего плохого. Там никого не оскорбляют, только дают советы. Дальше пусть правление СБР решает.

На внеочередную конференцию якобы нет денег, но Голиков был готов помочь ее провести. Сейчас это, правда, уже не сделаешь, но все можно решить мирным путем.

– Это как? Оставить Драчева?

– Собралось правление: «Володя, извини, не получается. Ты великий спортсмен. Но как у президента не получается. Извини. Отдохни пока», – сказал Алябьев.

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку