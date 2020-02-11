Широков о Терешковой: «А что плохого она предложила? Где гарантия, что Путина изберут?»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о деятельности депутата Госдумы Валентины Терешковой.

«Я думал о депутатстве, но не говорил, что пойду. Из серии «сделать жизнь россиян лучше». Серия хорошая, но не все могут осуществить.

Сейчас другое поколение спортсменов, они стараются изменить жизнь к лучшему, тот же Сашка Легков. Валерий Георгиевич Газзаев состоит в разных комитетах, выдвигает какие-то идеи. Он тоже принимает какие-то законы. Одному изменить что-то сложно, можно внести инициативу и лоббировать ее.

Если бы я был первой женщиной, которая отправилась в космос, сидел бы 50 с лишним лет и так далее… А что плохого она предложила? Ну примут сейчас эту поправку, а где гарантия, что Путина изберут? Или что он пойдет на следующий срок? Может случиться все, что угодно.

Выборная система зависит от людей, которые ходят на выборы. Если все придут на выборы, то насчитать 120% нереально. Если все такие умные, придите на выборы и проголосуйте, а не просто так ратуйте за Россию.

Отдайте свой голос, тогда посмотрим. Сидеть и говорить «За нас все решили» глупо. Вы и решили, сидя дома. Идите и проголосуйте», – сказал Широков.

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