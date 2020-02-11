Клубы АПЛ обсудят с игроками снижение зарплат на 30%

Клубы АПЛ пришли к соглашению по вопросу сокращения зарплат футболистов в условиях приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сказано в заявлении лиги, клубы единогласно согласились обсудить со своими игроками снижение или отсрочку зарплат на сумму вплоть до 30%.

Это связано с потерями, которые несут клубы. Кроме того, лига хочет сохранить рабочие места в командах АПЛ.

Принятые меры будут постоянно пересматриваться по мере изменения ситуации.

🚫Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок. Лига настроена доиграть сезон