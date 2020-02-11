«МЮ» откажется от трансфера Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише (MEN)

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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщили Manchester Evening News источники, близкие к игроку, у манкунианцев нет шансов заполучить нападающего в связи с длиной его контракта.

Срок нынешнего соглашения Кейна со «шпорами» истекает лишь летом 2024 года. «Тоттенхэм» после продажи вингера Гарета Бэйла в «Реал» серьезно настроен сохранять своих лидеров.

«МЮ» не увидел желаемых действий со стороны нападающего в прессе и намерен сосредоточиться на более достижимых целях – Джейджоне Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Джеке Грилише («Астон Вилла»).

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