«МЮ» откажется от трансфера Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише (MEN)

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.
Как сообщили Manchester Evening News источники, близкие к игроку, у манкунианцев нет шансов заполучить нападающего в связи с длиной его контракта.
Срок нынешнего соглашения Кейна со «шпорами» истекает лишь летом 2024 года. «Тоттенхэм» после продажи вингера Гарета Бэйла в «Реал» серьезно настроен сохранять своих лидеров.
«МЮ» не увидел желаемых действий со стороны нападающего в прессе и намерен сосредоточиться на более достижимых целях – Джейджоне Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Джеке Грилише («Астон Вилла»).