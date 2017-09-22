Ассоциация тенниса Великобритании выделила 20 млн фунтов игрокам, тренерам и всем, кто потерял заработок из-за коронавируса

Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) представила программу финансовой помощи людям, занятым в британском теннисе на разных уровнях, пострадавшим от коронавируса.

Пакет мер оценивается в 20 млн фунтов стерлингов и направлен на то, «чтобы теннис Великобритании вернулся после вынужденного перерыва максимально сильным и здоровым и остался любимым национальным способом поддерживать физическую активность».

Финансовая помощь будет оказана в первую очередь тем, кто сильнее всех пострадал от пандемии, лишившись большей части дохода (например, инструкторам и другим сотрудникам рекреационных теннисных клубов), но и профессиональным игрокам и тренерам – тоже. Нерейтинговые теннисисты, особенно зависящие от турнирных призовых, получат гранты.

Сама LTA, вынужденная сократить часть сотрудников, выплатит им больше, чем обязательное выходное пособие, а зарплата всего руководства ассоциации будет сокращена на 20%.

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