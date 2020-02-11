Широков о Навальном: «Я не настолько плохо выгляжу, чтобы подписаться на него. Что он сделал хорошего, «Кировлес» отжал?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о политике .

«До 2024 года много воды утечет, посмотрим, как отработает. Но даже если не он, назовите хоть кого-то, у кого есть программа и позиция.

Навальный? А кто у него в команде? У него половина команды сидела, другая половина до 2024-го еще отсидит. Он сам сидевший. Создайте явного человека, с нормальной командой, который будет вещать что-то нормальное для людей.

Я не настолько плохо выгляжу, чтобы быть подписанным на Навального. Я на карантине, но не болею. Да и обострения весеннего у меня нет.

Я еще в 2011 году давал интервью Дудю. Сказал, что это непонятный проект, он мне неинтересен. За все хорошее и против всего плохого выступать легко. Что он сделал хорошего на своем посту? «Кировлес» отжал? А Никита Белых за него отдувается, все счастливы и довольны.

Если у народа есть запрос на смену власти, то народ найдет человека с нужными лозунгами. Не знаю, дал ли нам Ельцин свободу, я был тогда молодой. Может, он ее нам и дал, но потом через друзей и залоговые аукционы придушил.

Я был ребенком при нем. Родители делали все возможное, чтобы дома были хлеб и еда. У них не спрашивал, как было тяжело. Посмотрите на наши кладбища, из тех годов лежит одна молодежь», – сказал Широков.

Широков о Терешковой: «А что плохого она предложила? Где гарантия, что Путина изберут?»