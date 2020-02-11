Мане признан игроком сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports. Хендерсон – 2-й, де Брюйне – 3-й

Стало известно, кого читатели Sky Sports назвали лучшими игроками сезона английской Премьер-лиги.

Первым стал полузащитник Садьо Мане, набравший 33% голосов. Вторую строчку занял хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (31% голосов). Третьим стал полузащитник Кевин де Брюйне (20%).

Еще 5% читателей назвали лучшим игроком сезона защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Нападающий «красных» набрал 2% голосов.

Вариант «кто-то еще» выбрали 9% читателей.

Напомним, что Мане также был признан лучшим игроком сезона по версии английского издания The Guardian.

Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)