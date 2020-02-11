Мане признан игроком сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports. Хендерсон – 2-й, де Брюйне – 3-й

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Джордан Хендерсон Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Стало известно, кого читатели Sky Sports назвали лучшими игроками сезона английской Премьер-лиги.

Первым стал полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, набравший 33% голосов. Вторую строчку занял хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (31% голосов). Третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (20%).

Еще 5% читателей назвали лучшим игроком сезона защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Нападающий «красных» Мохамед Салах набрал 2% голосов.

Вариант «кто-то еще» выбрали 9% читателей.

Напомним, что Мане также был признан лучшим игроком сезона по версии английского издания The Guardian. 

Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)

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