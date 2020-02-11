Бельгия остановила чемпионат, УЕФА хочет доиграть сезон, Алтыбармакян в «Чикаго», Уткин разбомбил Дзюбу и Тину, «Адмирал» собирается вернуться в КХЛ и другие новости утра

1. Бельгия стала первой страной, окончательно остановившей чемпионат из-за пандемии в Европе. Чемпионом станет «Брюгге», право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит «Гент».

2. В Москве продлен запрет на все спортивные мероприятия до 1 мая.

3. Криштиану Роналду обошел Лео Месси в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока всех времен на сайте испанского издания Marca.

4. Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян подписал с «Чикаго» контракт новичка. Соглашение рассчитано на два сезона с зарплатой 817 500 долларов.

5. УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон. Союз направил соответствующее письмо всем 55 членам-ассоциациям.

В Серии А, кстати, уже рассматривают вариант с возобновлением сезона 24 мая, если эпидемия пойдет на спад.

6. «Адмирал» хочет вернуться в КХЛ через сезон. Клуб не будет ликвидирован.

Тем временем болельщики «Адмирала» и «Луча» написали Путину: «Спорт позволяет чувствовать жителей Приморья частью страны».

7. Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» победил «Сочи» и «Ахмат», «Зенит» одолел «Оренбург», «Урал» проиграл «Локомотиву». У «Спартака», между прочим, три победы в трех матчах турнира. Также можно проголосовать за лучший гол двух последних дней.

8. Тест на коронавирус у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и призера юношеских Олимпийских игр Сергея Найдина дал положительный результат. На базе в Новогорске прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция.

9. Цена акций «Ювентуса» упала на 21% за март из-за коронавируса, акций «МЮ» – на 11%, «Боруссии» – на 37%.

10. Вратарь Марк-Андре тер Стеген хочет получать в «Барсе» примерно 10 млн евро в год – в два раза больше, чем сейчас.

11. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – лучший голеадор в истории НХЛ по итогам голосования болельщиков, проведенного телекомпанией NBC.

12. «Барса» считает, что Лаутаро не перейдет в «Ман Сити» или «Челси», несмотря на крупные предложения

13. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен организует первый в истории турнир по интернету с участием 8 лучших шахматистов мира.

14. «Аякс» в твиттере пошутил о Рамосе, который пропустил матч 1/8 ЛЧ-2018/19. Серхио ответил фото с 4 кубками ЛЧ.

Цитаты дня.

Уткин о Дзюбе: «Стибрил деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас остается героем»

Почетный президент ФЛГР Анатолий Акентьев: «Губерниев – вампир. Процентов на 30 в плохих результатах биатлонистов – его вина»

Менеджер Хабиба: «Собаки могут продолжать лаять. Преклоните колено перед Королем джунглей»

Овечкин о звездах, в которых был влюблен: «Шарлиз Терон и Деми Мур»

Уткин ответил Канделаки стихами Быкова: «Можете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет»

Конор: «Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Нурмагомедов струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Фергюсона»

Касильяс – Каннаваро: «Тебе дали «Золотой мяч» с закрытыми глазами»

Василий Уткин: «Дзюба, иди на ###»