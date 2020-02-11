УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат

написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.

«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.

УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.

Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.

УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон