Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» разгромил «Тамбов», «Спартак» встретится с армейцами, «Зенит» против «Ростова»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.
«Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с армейцами (Павел Котов), «Зенит» (Артем Дзюба) встретится с «Ростовом» (Эльдор Шомуродов).
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28-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 11.00, «PES 2020»
- Голы:
- 1:0 – 34 Луценко, 2:0 – 75 Кангва, 2:1 – 77 Мелкадзе, 3:1 – 87 Кангва, 4:1 – 90 Ткачев, 4:2 – 90 Меренчуков, 5:2 – 90 Луценко.
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.30, «PES 2020»
27-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.00, «PES 2020»
30-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 15.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.00, «PES 2020»
25-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.00, «PES 2020»
29-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «PES 2020»
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