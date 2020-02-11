Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» разгромил «Тамбов», «Спартак» встретится с армейцами, «Зенит» против «Ростова»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

«Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с армейцами (Павел Котов), «Зенит» (Артем Дзюба) встретится с «Ростовом» (Эльдор Шомуродов).

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Самая быстрая лига

28-й тур

27-й тур

30-й тур

25-й тур

29-й тур

Самая быстрая лига: «Зенит» оформил чемпионство, Мирзов забил, но гений тура – Тугарев из «Локомотива»

Таблица Самой быстрой лиги