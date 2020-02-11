Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» разгромил «Тамбов», «Спартак» встретится с армейцами, «Зенит» против «Ростова»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

«Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с армейцами (Павел Котов), «Зенит» (Артем Дзюба) встретится с «Ростовом» (Эльдор Шомуродов).

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Самая быстрая лига

28-й тур

Арсенал (Данилин) – Тамбов (Ермилов) 5:2 (1:0, 4:2)
Дата проведения
3 апреля, 11.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Луценко, 2:0 – 75 Кангва, 2:1 – 77 Мелкадзе, 3:1 – 87 Кангва, 4:1 – 90 Ткачев, 4:2 – 90 Меренчуков, 5:2 – 90 Луценко.

 

Локомотив (Тугарев) – Уфа (Голубев)
Дата проведения
3 апреля, 22.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

27-й тур

Тамбов (Ермилов) – Ахмат (Махаев)
Дата проведения
3 апреля, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

30-й тур

Воспитанник Краснодара (Агеев) – Ахмат (Махаев)
Дата проведения
3 апреля, 15.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов (Шомуродов) – Зенит (Дзюба)
Дата проведения
3 апреля, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

25-й тур

Армейцы (Котов) – Спартак (Кутателадзе)
Дата проведения
3 апреля, 17.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

29-й тур

Урал (Татаринов) – Арсенал (Данилин)
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «PES 2020»
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