Дрогба против тестирования вакцины от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок!»

Экс-форвард Дидье Дрогба раскритиковал французских ученых, предложивших протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

Идею выдвинули профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.

«Если бы я мог побудить к действиям, почему не провести эти тесты в Африке – там, где нет масок, средств для лечения, каких-то реанимационных мероприятий?

Это было бы похоже на исследования, которые проводятся в рамках борьбы со СПИДом. Мы проводим тесты на проститутках, потому что они не защищены и подвержены болезни», – сказал доктор Мира.

«Вы правы. Сейчас мы думаем над тем, чтобы параллельно исследовать это в Африке», – ответил доктор Лохт.

«Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.

Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно...

Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас бог!» – написал Дрогба.

Ранее с критикой в адрес ученых выступил экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О.