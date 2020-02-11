«Рубин» сократил зарплаты на 50%

Спортивный директор объявил о сокращении зарплат в клубе.

«В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали.

Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры.

Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд.

Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время», – сказал Яровинский.

«Рубин» понизит зарплаты игрокам почти вдвое. Самый большой оклад у Граната – 3,5 млн рублей в месяц