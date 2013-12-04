Баскетбольная Евролига может доиграть оставшуюся часть сезона в Москве

Евролига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона-2019/20. Об этом рассказал в интервью испанскому изданию El Pais исполнительный директор турнира Эдвард Скотт.

По словам управленца, на данный момент обозначены несколько вариантов возобновления сезона. Первый вариант предполагает проведение всех оставшихся игр в обычном формате. При втором варианте будут проведены все игры, но в более сжатый срок. Также Евролига рассматривает возможность проведения турнира в одном или двух городах, если команды не смогут играть на своих аренах.

Скотт также отметил, что если будет принято решение провести остаток сезона в одном городе, то необходимо, чтобы в выбранном месте были две арены. Таким требованиям отвечают Афины, Москва и Стамбул.

Сезон Евролиги был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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