Дзюба о призывах аннулировать чемпионаты: «Это подло и некрасиво. Хотелось бы доиграть и победить»

Нападающий «Зенита» высказался о возможном аннулировании нынешнего сезона в европейских чемпионатах из-за коронавируса.

«Я думаю, что чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж все…

Нужно исходить чисто логически – чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании.

Не думаю, что клубы захотят это возвращать. Поэтому 100% чемпионаты будут доиграны. Ну, 99%, хорошо. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется все так, как сейчас есть в турнирной таблице.

Но я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Все-таки уже пройдено хорошее расстояние – 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность.

А когда говорят про аннулирование чемпионатов… Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят.

Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат.

Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца все ясно. Возможно, еще в Германии. Да и у нас не до конца все ясно.

Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты», – приводит слова Дзюбы Sport24 со ссылкой на эфир «Радио Зенит».

«Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья» настаивают на обнулении сезона. РФС и топ-клубы – против