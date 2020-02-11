🚫Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок. Лига настроена доиграть сезон

Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу возможного возобновления турнира.

В ходе переговоров между клубами и лигами было признано, что турнир не будет возобновлен в начале мая. Дата возобновления чемпионата Англии не называется, игры начнут проводить только тогда, когда это будет безопасно.

Как сказано в заявлении лиги, футбольные соревнования, прерванные из-за пандемии, будут возобновлены только с разрешения правительства и медицинских служб. Отмечается, что в Англии намерены доиграть как чемпионат, так и кубковые турниры, чтобы сохранить целостность каждого соревнования.

Кроме того, АПЛ работает в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами по вопросу возобновления чемпионата.