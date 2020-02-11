Хендерсон создал фонд для поддержки здравоохранения в Англии. В него вложатся игроки всех клубов АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Джордан Хендерсон деньги Благотворительность коронавирус Футбол

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон создал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает The Times, Хендерсон обсуждал идею с капитанами клубов английской Премьер-лиги в последние несколько дней и заручился их поддержкой.

Ожидается, что футболисты всех клубов АПЛ пожертвуют деньги в созданный Хендерсоном фонд, а сумма переведенных средств составит несколько миллионов фунтов.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал футболистов клубов АПЛ «внести свою лепту» в борьбу с коронавирусом и согласиться на снижение зарплат.

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