Хендерсон создал фонд для поддержки здравоохранения в Англии. В него вложатся игроки всех клубов АПЛ

Капитан Джордан Хендерсон создал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает The Times, Хендерсон обсуждал идею с капитанами клубов английской Премьер-лиги в последние несколько дней и заручился их поддержкой.

Ожидается, что футболисты всех клубов АПЛ пожертвуют деньги в созданный Хендерсоном фонд, а сумма переведенных средств составит несколько миллионов фунтов.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал футболистов клубов АПЛ «внести свою лепту» в борьбу с коронавирусом и согласиться на снижение зарплат.