Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом. О его поступке рассказал телеведущий

Нападающий Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов (пять миллионов бразильских долларов) на борьбу с коронавирусом.

Как сообщается, Неймар перевел половину этой суммы на счет ЮНИСЕФ, а еще половину – одному из бразильских фондов. Форвард пожертвовал средства анонимно, однако бразильский телеведующий Крис Флорес сообщил о поступке Неймара.

« пожертвовал около 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом. Он перевел деньги в начале прошлой недели. Часть средств была направлена в ЮНИСЕФ, а еще часть – в фонд, который был создан бразильскими художниками.

Он предпочел выполнить пожертвование анонимно, поэтому мы решили рассказать о его поступке. Нужно рассказывать о добрых делах.

У нас есть эта информация, и я сообщаю ее вам. Мы действительно думаем, что это прекрасный поступок, который послужит стимулом для других спортсменов и людей», – заявил Флорес.

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию на время пандемии коронавируса, предварительно получив разрешение на это от «ПСЖ».