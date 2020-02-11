Андрей Панюков: «Минус 40% зарплаты – это очень больно»

Нападающий поделился мнением о том, что в клубах РПЛ сокращают зарплаты.

– Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например», сократил выплаты на 40 процентов… Что об этом думаете?

– Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» не выступал с такой инициативой.

Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».

– Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.

– Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

– Минус 40 процентов – это много?

– Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»…

– А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.

– Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.

– Представим, что у вас отберут эти 40 процентов…

– Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно.

Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать, – сказал Панюков.