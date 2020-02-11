«Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья» – за обнуление сезона. РФС и топ-клубы – против

Стало известно, какие клубы РПЛ выступают за немедленную остановку чемпионата и обнуление результатов сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы из нижней части турнирной таблицы чемпионата настаивали на том, что результаты текущего сезона нужно аннулировать. В частности, такую позицию занимают «Ахмат», «Сочи», , «Урал» и «Крылья Советов».

При этом РФС выступает категорически против такого развития событий. В ведомстве считают, что нужно придерживаться рекомендаций по этому вопросу.

Кроме того, против обнуления результатов этого сезона выступают ведущие клубы РПЛ, которые намерены бороться за попадание в еврокубки.

Некоторые клубы РПЛ – за обнуление сезона. Это тотально неграмотно, и сама лига нацелена на доигровку летом