РПЛ на паузе до лета, «Спартак» сократил зарплаты, «Уимблдон» отменен, бой Хабиба и Тони – тоже, рестарт ЛЧ и ЛЕ отложен и другие новости утра

1. Все футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая, это решение РФС. Старт нового сезона РПЛ перенесут на август или сентябрь, а текущий чемпионат рассчитывают доиграть летом.

2. «Уимблдон»-2020 отменен из-за коронавируса. Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

3. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что бой с Тони Фергюсоном на UFС 249 не состоится (на этой планете – точно).

4. УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок. Все матчи сборных, запланированные на июнь, отменены ради клубного футбола. В УЕФА рассчитывают, что национальные чемпионаты доиграют к 3 августа. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.

5. Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов. «Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами об аналогичном шаге. Гендиректор «Уфы» рассказал, что в клубе так сделали уже месяц назад.

Кстати, Андре Шюррле и тренеры «Спартака» покинули Россию в связи с паузой в чемпионате.

6. «Адмирал» сначала удивился сообщению правительства края о том, что клуб не сыграет в КХЛ в следующем сезоне, а потом выпустил официальное заявление, в котором подтвердил эту информацию.

7. Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» был сильнее «Сочи», «Спартак» в дебютном матче победил «Уфу», ничья «Ахмата» и «Арсенала».

8. Как стало известно Betting Insider, «Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов ​за права на чемпионат Беларуси.

Тем временем фанаты БАТЭ и других белорусских клубов бойкотируют матчи из-за коронавируса и просят приостановить чемпионат.

9. Представители российского биатлона обратились с письмом к президенту Союза биатлонистов Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост. Письмо, в частности, подписали Тихонов, Касперович, Медведцева. Анна Богалий позже заявила, что не ставила свою подпись. Сам Драчев никуда не собирается.

10. Трансферы. «МЮ» готов побороться за Холанда с «Реалом» и не собирается платить за Сауля более 80 млн евро, его отступные – 150 млн. «Барселона» может продать Гризманна за 100 млн евро или включить его в сделку по Неймару. На Хамеса претендуют «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» готов купить Брэйтуэйта у «Барселоны» за 15 млн фунтов.

11. Появилась информация, что «Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов. Клуб заявил, что «для банкротства или ликвидации нет никаких оснований».

12. Форвард «Барселоны» Лионель Месси включил Феликса, Санчо, Йовича и Дембеле в топ-15 лучших молодых игроков.

13. Стоимость игроков топ-5 лиг упадет на 28%, у Погба – до 35 млн евро, если клубы не начнут играть в июне, посчитали в CIES Football Observatory. Составы «Ман Сити», «Барселоны» и «Ливерпуля» подешевеют больше всего.

14. Судья Михаил Вилков сообщил, что не собирается завершать карьеру.

15. Клубы Серии А заплатили 187 млн евро агентам в 2019 году. «Юве» потратил больше всех – 44,3 млн.

16. Ла Лига собрала 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. В концерте участвовали Рамос, Пике, Надаль, Луис Фонси.

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