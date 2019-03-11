🤦‍♂️Тихонов рассказал, что письмо-ультиматум Драчеву писал глава медиа-службы СБР Константин Бойцов

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал письмо представителей российского биатлона главе СБР Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост.

«Я знаю еще много людей, кто бы это письмо подписал. Хорошая идея была плохо организована, потому что туда вписали лишних людей, таких как Богалий и Барнашов.

Алябьев совершил ошибку, что доверил писать это письмо Константину Бойцову (глава медиа-службы СБР – Sports.ru). Это перевертыш, который одно время получал деньги из моего личного кармана, а потом мои противники дали ему побольше, и он стал меня громить. После этого я дал конференцию в спорте», где ответил на все их вопросы, после чего главный редактор заверил меня в том, что Бойцов в «Советском спорте» больше работать не будет. Потом я его простил, продолжил сотрудничество, но исправить человека очень сложно.

Ему предлагали обзвонить людей, провести предварительную работу. Я попросил Алябьева отдать это здравомыслящему человеку, а не слуге двух господ, который сейчас работает в интересах Нуждова. Плюс надо было от всех людей получить письменное подтверждение подписи по СМС или в мессенджере», – написал Тихонов.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот