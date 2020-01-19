АПЛ, Бундеслига, ЛЧ и ЛЕ остановлены, Фуркад завершил карьеру, победа «Динамо» в Грозном, новый контракт Головина и другие новости утра

1. Коронавирус продолжает закрывать турниры. В пятницу приостановили АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы, французскую Лигу 1. Бундеслига собиралась напоследок провести 26-й тур, но в итоге приняла решение, что матчей в выходные не будет. Ожидается, что в понедельник лига официально объявил об остановке чемпионата Германии до 2 апреля. Если верить инсайду The Independent, проведение всех турниров в Европе могут приостановить до сентября.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавируса. Гран-при Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределенный срок, как и старт веломногодневки «Джиро д’Италия-2020». Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти отменены, гонки преследования состоятся.

2. Французский биатлонист, семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Гонка преследования в субботу станет его последним стартом – и он может взять 8-й Кубок мира.

3. Чемпионат России могут приостановить на 2 недели, если РПЛ получит рекомендацию от УЕФА, но пока команды играют: в стартовом матче тура «Динамо» победило «Ахмат» на выезде – 3:2. Это первая победа «Динамо» в Грозном c 2012 года.

В Санкт-Петербурге с 16 марта запретили мероприятия с 1000+ участников из-за коронавируса. Игра «Зенита» с «Уралом» пройдет со зрителями.

4. Красные карточки защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии и защитника ЦСКА Вадима Карпова отменены (не из-за коронавируса). Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал «очевидной ошибкой» удаление Карпова, а также признал, что рефери был неправ, показав вторую желтую форварду «Спартака» Эсекиэлю Понсе.

5. Российская фигуристка Алина Загитова представит новый показательный номер на тему мюзикла «Нотр-Дам де Пари» на шоу «Россия, вперед!». Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила новую произвольную программу Евгении Медведевой.

6. Пишут, что российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года. Сообщается, что в его новом соглашении нет отступных.

7. В Англии много информации о раскладах после остановки АПЛ. Сама лига не намерена отменять сезон, однако клубы могут отказаться играть после паузы. Источник в одном из клубов считает, что с вероятностью 75 процентов сезон не удастся завершить. Два клуба АПЛ хотят, чтобы сезон был признан недействительным, однако большинство команд склоняется к тому, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом, даже если турнир не будет доигран.

Итальянская Серия А, например, хочет закончить сезон, играя матчи каждые 3 дня до конца июня.

8. ЦСКА не возместит деньги за пропущенные матчи с «Уфой» или «Зенитом», согласно правилам использования абонементов. Клуб внес изменения в правила.

9. Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянка Лариса Куклина – 7-я, итальянка Доротея Вирер – 19-я.

10. У первой леди Канады обнаружили коронавирус. 4 марта с ней встречался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

11. Матчи «Ак Барса» и «Рубина» в Казани из-за коронавируса будут проходить без зрителей до 15 апреля. «Салават» будет измерять температуру и выдавать маски перед матчами с ​«Ак Барсом».

12. Испанские клубы потеряют 678 млн евро в случае полной остановки сезона из-за коронавируса.

13. Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса, а главный тренер «Арсенала» Микель Артета написал, что чувствует себя намного лучше.

14. Суд рассмотрит жалобу на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля.

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