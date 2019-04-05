«Салават» будет измерять температуру и выдавать маски перед матчами с ​«Ак Барсом»

рассказал о мерах предосторожности во время домашних матчей во втором раунде против .

«Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся вокруг проведения массовых мероприятий, на домашних матчах «Салавата Юлаева» будут предприняты усиленные меры предосторожности, в частности:

1. Измерение температуры на входе. При входе в арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с повышенной температурой не будут допущены на матчи. Стоимость билетов при этом будет возвращена при обращении в кассы.

2. Антисептик для обработки рук. По всей арене будут доступны антисептики и дезинфицирующие салфетки.

3. Дополнительный медицинский пункт. В фойе номер 2 будет организован медпункт для тех, кто почувствует недомогание во время матча.

4. Обработка «Уфа-Арены» до и во время матча. Перед началом матча все поверхности «Уфа-Арены» будут тщательно обработаны антисептическим средством, кроме того, перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки и столы в фойе арены.

5. Выдача одноразовых масок. Если у вас останутся сомнения в безопасности посещения матча, вы можете получить бесплатную медицинскую маску в медпункте.

6. Иммуноукрепляющий чай и башкирский мед. Ведь чем крепче иммунитет, тем сложнее заразиться

Внимание! На входе возможны очереди в связи с проведением повышенных мер предосторожности: призываем вас отнестись с понимаем к проводимым мерам и приезжать на матчи заранее», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что игры серии в Казани из-за коронавируса будут проходить при пустых трибунах.