«Салават» будет измерять температуру и выдавать маски перед матчами с ​«Ак Барсом»

«Салават Юлаев» рассказал о мерах предосторожности во время домашних матчей во втором раунде Кубка Гагарина против «Ак Барса».
«Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся вокруг проведения массовых мероприятий, на домашних матчах «Салавата Юлаева» будут предприняты усиленные меры предосторожности, в частности:
1. Измерение температуры на входе. При входе в арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с повышенной температурой не будут допущены на матчи. Стоимость билетов при этом будет возвращена при обращении в кассы.
2. Антисептик для обработки рук. По всей арене будут доступны антисептики и дезинфицирующие салфетки.
3. Дополнительный медицинский пункт. В фойе номер 2 будет организован медпункт для тех, кто почувствует недомогание во время матча.
4. Обработка «Уфа-Арены» до и во время матча. Перед началом матча все поверхности «Уфа-Арены» будут тщательно обработаны антисептическим средством, кроме того, перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки и столы в фойе арены.
5. Выдача одноразовых масок. Если у вас останутся сомнения в безопасности посещения матча, вы можете получить бесплатную медицинскую маску в медпункте.
6. Иммуноукрепляющий чай и башкирский мед. Ведь чем крепче иммунитет, тем сложнее заразиться
Внимание! На входе возможны очереди в связи с проведением повышенных мер предосторожности: призываем вас отнестись с понимаем к проводимым мерам и приезжать на матчи заранее», – говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что игры серии в Казани из-за коронавируса будут проходить при пустых трибунах.