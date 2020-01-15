🚨АПЛ приостановлена из-за коронавируса

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Проведение матчей английской Премьер-лиги было приостановлено из-за распространения коронавируса.

Также перенесены матчи Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

Предполагается, что соревнования будут возобновлены 4 апреля.

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие лиги и спортивные соревнования.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 128 343 случая заражения коронавирусом. Умерли 4 720 человек.

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет 

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

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