Источник из клуба АПЛ считает, что с вероятностью 75 процентов сезон не удастся завершить

Будущее сезона английской Премьер-лиги остается неопределенным из-за ситуации с коронавирусом.

В пятницу все 20 клубов АПЛ выступили за приостановку чемпионата до 4 апреля, однако пока не известно, что будет дальше.

Один высокопоставленный источник из клуба Премьер-лиги, который пожелал остаться анонимным, не уверен, что сезон получится завершить.

«Я не вижу никаких шансов, что чемпионат возобновится через три недели. Ситуация будет тянуться месяцами, под вопросом окажется начало следующего сезона.

Я бы сказал, что есть 75-процентная вероятность, что сезон не удастся завершить. Есть огромные вопросы, на которые нужно ответить. Кто-нибудь повысится в классе или вылетит? Многие клубы во всех четырех дивизионах будут бороться в финансовом плане», – заявил источник.

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