Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красных карточек защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии и защитника ЦСКА Вадима Карпова.
«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову.
По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.
Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание.
На основании решения экспертно-судейской комиссий красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», – сообщил Григорьянц.
Карпов был удален в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) за фол на капитане ростовчан Ивелине Попове. За это нарушение был назначен пенальти.
Кверквелия получил прямую красную карточку в матче с «Ахматом» (1:0) за то, что мяч попал ему в руку после удара форварда грозненцев Владимира Ильина.
Извините, мы опять про ВАР: Безбородов дал Карпову прямую красную за фол, который сначала даже не увидел