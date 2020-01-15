Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красных карточек защитника Соломона Кверквелии и защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Два клуба обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку: «Локомотив» по Кверквелии и ЦСКА по Карпову.

По дисциплинарному регламенту данное решение принимаем только в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии.

Во вторник все документы были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Вчера вечером получили заключение, сегодня провели заседание.

На основании решения экспертно-судейской комиссий красные карточки Кверквелии и Карпова были отменены», – сообщил Григорьянц.

Карпов был удален в матче 21-го тура РПЛ с (2:3) за фол на капитане ростовчан Ивелине Попове. За это нарушение был назначен пенальти.

Кверквелия получил прямую красную карточку в матче с (1:0) за то, что мяч попал ему в руку после удара форварда грозненцев Владимира Ильина.

Извините, мы опять про ВАР: Безбородов дал Карпову прямую красную за фол, который сначала даже не увидел